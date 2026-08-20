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New wave - Collector's book

Guilhermier philippe De

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Les éditions le boulon inaugurent une nouvelle collection Collector's Book (relié / 160 pages / 13x18 / quadri) sur les grands mouvements et genre musicaux qui ont traversé les époques. Pour la 2e fournée d'août 2026, les thèmes choisis sont la new wave et la pop des années 2000. Chaque livre présente des artistes incontournables, mais aussi quelques surprises plus "confidentielles" : 8 portraits de groupes et 8 chansons passées aux cribles. Plongez vous dans les histoires des groupes de la new wave, avec les groupes emblématiques que sont The Cure, Cocteau Twins, Echo And The Bunnymen, Simple Minds, Soft Cell, Tears For Fears, et d'autres moins connus comme Minimal Compact, The Sound ou XTC, etc. Petits livres parfaits pour le fan (quel plaisir de retrouver ses groupes et chansons favoris) et pour le profane qui découvrira avec ravissement un monde qu'il ne connaît mal.

Par Guilhermier philippe De
Chez Le boulon

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Auteur

Guilhermier philippe De

Editeur

Le boulon

Genre

Musique

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New wave - Collector's book

Guilhermier philippe De

Paru le 05/11/2026

160 pages

Le boulon

16,95 €

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Scannez le code barre 9782386503597
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