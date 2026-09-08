Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

DRH, tous des héros

Sophie Flamant

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
82 % des professionnels RH se déclarent au bord de l'épuisement. Vous le saviez. Vous le vivez peut-être. Vous êtes celle ou celui qui voit avant les autres. Qui sent les fractures avant qu'elles n'éclatent. Qui alerte sur le mal-être, défend un budget RSE qu'on rabotera des deux tiers, accompagne des décisions auxquelles vous ne croyez plus. Vous êtes au croisement de toutes les tensions de l'entreprise, et souvent, le dernier à être entendu. On vous a dit que vous étiez naïf. Utopiste. Que vous ne compreniez pas les enjeux. On vous a fait la leçon. Et si c'était exactement l'inverse ? Après quinze ans dans les ressources humaines, en PME comme en grand groupe, l'autrice a vécu de l'intérieur cet effondrement systémique : perte de sens, désengagement massif, santé mentale en crise, dialogue social vidé de sa substance, transformations qui échouent les unes après les autres. Elle a parlé. Elle est partie. Elle est revenue. Et elle a compris qu'aucune voix isolée ne ferait bouger un système. Ce livre n'est ni un guide technique, ni une compilation de bonnes pratiques. C'est un manifeste pour celles et ceux qui refusent de faire semblant. A travers des chapitres nourris de psychologie, de neurosciences, de cas vécus et de questions qui dérangent, vous explorerez ce qui se joue vraiment dans les organisations : générations, leadership conscient, IA, gouvernance, profils atypiques, deuils, vulnérabilité, éthique. Et surtout, ce que vous, DRH, pouvez en faire. Parce que le monde du travail se réinvente, avec ou sans vous. Il est temps de déployer vos pouvoirs. Ensemble.

Par Sophie Flamant
Chez Prochain Chapitre

|

Auteur

Sophie Flamant

Editeur

Prochain Chapitre

Genre

Gestion des ressources humaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur DRH, tous des héros par Sophie Flamant

Commenter ce livre

 

DRH, tous des héros

Sophie Flamant

Paru le 08/09/2026

248 pages

Prochain Chapitre

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488886192
9782488886192
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.