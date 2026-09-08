DRH, tous des héros

82 % des professionnels RH se déclarent au bord de l'épuisement. Vous le saviez. Vous le vivez peut-être. Vous êtes celle ou celui qui voit avant les autres. Qui sent les fractures avant qu'elles n'éclatent. Qui alerte sur le mal-être, défend un budget RSE qu'on rabotera des deux tiers, accompagne des décisions auxquelles vous ne croyez plus. Vous êtes au croisement de toutes les tensions de l'entreprise, et souvent, le dernier à être entendu. On vous a dit que vous étiez naïf. Utopiste. Que vous ne compreniez pas les enjeux. On vous a fait la leçon. Et si c'était exactement l'inverse ? Après quinze ans dans les ressources humaines, en PME comme en grand groupe, l'autrice a vécu de l'intérieur cet effondrement systémique : perte de sens, désengagement massif, santé mentale en crise, dialogue social vidé de sa substance, transformations qui échouent les unes après les autres. Elle a parlé. Elle est partie. Elle est revenue. Et elle a compris qu'aucune voix isolée ne ferait bouger un système. Ce livre n'est ni un guide technique, ni une compilation de bonnes pratiques. C'est un manifeste pour celles et ceux qui refusent de faire semblant. A travers des chapitres nourris de psychologie, de neurosciences, de cas vécus et de questions qui dérangent, vous explorerez ce qui se joue vraiment dans les organisations : générations, leadership conscient, IA, gouvernance, profils atypiques, deuils, vulnérabilité, éthique. Et surtout, ce que vous, DRH, pouvez en faire. Parce que le monde du travail se réinvente, avec ou sans vous. Il est temps de déployer vos pouvoirs. Ensemble.