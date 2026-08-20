Une ville oubliée en plein désert. Au-delà s'étend le Nulle Part, le reste du monde, qu'aucun habitant n'ose approcher. Lors d'une journée caniculaire de 1982, Calico Sunflower bascule dans l'horreur : un mouvement de folie collective s'empare d'un groupe d'adolescents. Pris de rage, ils saccagent la ville avant de disparaître dans le désert. Ils ne reviendront jamais. Sauf un. Des années plus tard, deux hommes rouvrent ce dossier qui les hante. Si leur enquête déplaît à la communauté, c'est qu'elle risque de révéler les secrets sur lesquels la ville s'est bâtie. Et si Calico Sunflower, sans histoire ni passé, n'était qu'une utopie trompeuse ? Avec ce premier roman impressionnant de maîtrise, Ugo De Gregorio déploie un sens unique de la fiction en mêlant roman noir, fresque sociale et fable fantastique. Aride convoque un imaginaire fascinant pour dire l'effacement des origines et le puritanisme asphyxiant de nos sociétés.