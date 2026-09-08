Eclaireur du monde retrace le parcours exceptionnel de Michel Tesconi, ancien Président-directeur général de Citelum, entreprise internationale spécialisée dans l'éclairage urbain. Rien ne le prédestinait à une telle trajectoire : ni diplôme, ni réseau, ni héritage. Livré très jeune à lui-même, contraint de se construire seul, il entre dans la vie active par les chantiers avant de gravir, étape après étape, tous les niveaux de responsabilité. De son enfance cabossée à la création de Citelum, de la mise en lumière de la Tour Eiffel à celle de la Cité interdite, Michel Tesconi raconte une vie menée à l'instinct, au travail, à l'audace et à l'intelligence humaine. Son récit montre comment une absence de cadre peut devenir une force, comment la solitude peut se transformer en vision, et comment un autodidacte peut bousculer les hiérarchies les mieux établies. Plus qu'une autobiographie de dirigeant, ce livre est un manifeste incarné sur la possibilité de s'inventer soi-même. Il s'adresse à tous ceux qui refusent le déterminisme social, les parcours préfabriqués et l'idée que la réussite serait réservée aux diplômés des grandes écoles. Un témoignage direct, inspirant, parfois brut, porté par une voix singulière : celle d'un homme qui a littéralement éclairé le monde. Michel Tesconi est un dirigeant et entrepreneur français reconnu pour son parcours hors norme. Ancien Président-directeur général de Citelum, entreprise internationale spécialisée dans l'éclairage urbain, il a contribué à des projets emblématiques à travers le monde, de Paris à Shanghai. Parti de rien, autodidacte, il a construit sa trajectoire par le travail, l'audace et une compréhension fine des relations humaines. Son parcours atypique et sa vision en font aujourd'hui une figure inspirante du leadership et de l'entrepreneuriat.