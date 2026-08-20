Logement et mobilité : les territoires face au rebond industriel

La réindustrialisation n'est pas seulement une question d'implantation d'usine, elle participe à la dynamique des territoires et doit s'articuler avec les politiques du logement et des mobilités. Cette articulation est au coeur de cet ouvrage qui investigue les effets territoriaux du rebond industriel dans les territoires de plein emploi. Il interroge la façon dont le développement industriel des territoires transforme la capacité de leurs habitants à se loger et à s'y déplacer, et décrypte les actions mises en place par les acteurs publics et les entreprises pour faire face aux tensions que cette dynamique peut générer localement. Trois territoires emblématiques d'une forme de rebond industriel en situation de plein emploi ont fait l'objet interviews d'acteurs, ateliers collectifs et visites de terrain : le Cotentin, où s'additionnent des projets industriels d'envergure portés par des grands groupes fortement implantés sur le territoire (Orano, EDF, Naval Groupe) ; la Vallée de la Maurienne, territoire industrielle en déprise démographique qui accueille pour plusieurs années le chantier de construction de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin ; et le Bocage Bressuirais à la frontière entre les Deux-Sèvres et la Vendée dont la dynamique industrielle est tirée par un dense tissu de PME. Cet ouvrage s'adresse aux décideurs publics, aux collectivités locales, aux dirigeants d'entreprise et à tout public intéressé par les dynamiques territoriales. Il est le fruit d'un partenariat entre Fruit d'un partenariat entre l'IDHEAL, le Forum Vies Mobiles et La Fabrique de l'industrie.