Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain

Michel Beshara, Michel Nazet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le programme de première année d'histoire géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC) en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce (CPGE), a été fortement rénové et actualisé. Ce manuel est un outil complet qui préparera les étudiants aux concours, il propose : - Un cours complet qui couvre tout le programme de façon synthétique avec, pour chaque chapitre, des encadrés thématiques sur les grandes dates à retenir, les principaux lieux de la mondialisation, les idées reçues sur la question ; - Des fiches méthodes qui vous rappellent à chaque fois les attentes aux concours avec les erreurs usuelles commises par les étudiants ; - Des exercices attendus aux concours : une dissertation corrigée accompagnée d'un croquis, un commentaire de carte, un ou deux exemples de khôlles ; - Des cartes élaborées par un cartographe professionnel et d'autres faites à main levée, notamment les cartes de synthèse et les croquis accompagnant les dissertations ; - Une bibliographie avec un ouvrage indispensable développé, des revues, des sites Internet, des films ; - Un lexique qui vous donne, enfin, de façon claire et succincte les définitions à connaître et à utiliser dans vos copies.

Par Michel Beshara, Michel Nazet
Chez Ellipses

|

Auteur

Michel Beshara, Michel Nazet

Editeur

Ellipses

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain par Michel Beshara, Michel Nazet

Commenter ce livre

 

Histoire, Géographie et Géopolitique du monde contemporain

Michel Beshara, Michel Nazet

Paru le 08/09/2026

480 pages

Ellipses

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340121201
9782340121201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.