Le programme de première année d'histoire géographie et géopolitique du monde contemporain (HGGMC) en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce (CPGE), a été fortement rénové et actualisé. Ce manuel est un outil complet qui préparera les étudiants aux concours, il propose : - Un cours complet qui couvre tout le programme de façon synthétique avec, pour chaque chapitre, des encadrés thématiques sur les grandes dates à retenir, les principaux lieux de la mondialisation, les idées reçues sur la question ; - Des fiches méthodes qui vous rappellent à chaque fois les attentes aux concours avec les erreurs usuelles commises par les étudiants ; - Des exercices attendus aux concours : une dissertation corrigée accompagnée d'un croquis, un commentaire de carte, un ou deux exemples de khôlles ; - Des cartes élaborées par un cartographe professionnel et d'autres faites à main levée, notamment les cartes de synthèse et les croquis accompagnant les dissertations ; - Une bibliographie avec un ouvrage indispensable développé, des revues, des sites Internet, des films ; - Un lexique qui vous donne, enfin, de façon claire et succincte les définitions à connaître et à utiliser dans vos copies.