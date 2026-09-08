Cet ouvrage explore les bases de la finance de marché, en abordant les principaux produits financiers : obligations, actions, contrats à terme et options. Il explique leur utilité et leur diversité, ainsi que les méthodes pour gérer les anticipations et les incertitudes liées à chaque titre. L'analyse s'étend ensuite à la gestion globale d'un portefeuille, avec des stratégies de diversification, des choix optimaux et des mesures de performance combinant rendement et risque. Des exemples concrets et des paradoxes apparents illustrent chaque étape. Enfin, le fonctionnement des marchés actions et dérivés est présenté, incluant les aspects réglementaires. Les différents styles de gestion de portefeuille, pour les fonds classiques ou alternatifs, sont comparés pour en souligner les avantages et les limites. Cet ouvrage s'adresse à : - Etudiants en Licence 3 et Master de Finance - Etudiants en Licence 3 et Master d'Ecole de commerce