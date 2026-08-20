Après dix années de guerre, Troie gît en ruines fumantes tandis que les Grecs victorieux s'apprêtent à regagner leur patrie. Parmi les nombreuses Troyennes capturées se trouve Cassandre, fille du roi Priam, prêtresse d'Apollon et prophétesse condamnée à n'être jamais crue. Réduite en esclavage comme concubine du roi Agamemnon, elle est tourmentée par des visions de sa mort prochaine - et de celle de l'homme qui l'a réduite à sa merci. Pendant ce temps, Clytemnestre, épouse d'Agamemnon, attend la flotte. Le coeur brisé par la décision de son mari de sacrifier leur fille, Iphigénie, en échange d'un vent favorable vers Troie, elle a passé cette longue décennie à préparer sa vengeance. Ce retour tant attendu bouleversera à jamais le destin de tous... Pat Barker nous entraîne dans un voyage passionnant à travers la Grèce antique et nous offre une réécriture moderne et féministe d'un mythe fondateur de la littérature occidentale. "UNE REECRITURE DE l'ILIADE BRILLAMMENT SUBVERSIVE ET PLUS PERTINENTE QUE JAMAIS". The Times Pat Barker est une écrivaine britannique qui a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Booker Prize en 1995. Considérée comme une autrice engagée dès ses débuts, elle déploie une oeuvre singulière, où le passé devient un miroir pour mieux éclairer notre présent. Après Le Silence des vaincues (Charleston, 2020), finaliste du prestigieux Women's Prize for Fiction, et Les Exilées de Troie (Charleston, 2022), Pat Barker continu sa série sur les femmes de Troie avec La Maison des reines. Best-seller traduit dans 19 langues, il a été élu parmi les meilleurs livres de l'année par de nombreux journaux et librairies britanniques. Traduit de l'anglais par Laurent Bury