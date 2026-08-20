Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

La Maison des reines

Pat Barker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après dix années de guerre, Troie gît en ruines fumantes tandis que les Grecs victorieux s'apprêtent à regagner leur patrie. Parmi les nombreuses Troyennes capturées se trouve Cassandre, fille du roi Priam, prêtresse d'Apollon et prophétesse condamnée à n'être jamais crue. Réduite en esclavage comme concubine du roi Agamemnon, elle est tourmentée par des visions de sa mort prochaine - et de celle de l'homme qui l'a réduite à sa merci. Pendant ce temps, Clytemnestre, épouse d'Agamemnon, attend la flotte. Le coeur brisé par la décision de son mari de sacrifier leur fille, Iphigénie, en échange d'un vent favorable vers Troie, elle a passé cette longue décennie à préparer sa vengeance. Ce retour tant attendu bouleversera à jamais le destin de tous... Pat Barker nous entraîne dans un voyage passionnant à travers la Grèce antique et nous offre une réécriture moderne et féministe d'un mythe fondateur de la littérature occidentale. "UNE REECRITURE DE l'ILIADE BRILLAMMENT SUBVERSIVE ET PLUS PERTINENTE QUE JAMAIS". The Times Pat Barker est une écrivaine britannique qui a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Booker Prize en 1995. Considérée comme une autrice engagée dès ses débuts, elle déploie une oeuvre singulière, où le passé devient un miroir pour mieux éclairer notre présent. Après Le Silence des vaincues (Charleston, 2020), finaliste du prestigieux Women's Prize for Fiction, et Les Exilées de Troie (Charleston, 2022), Pat Barker continu sa série sur les femmes de Troie avec La Maison des reines. Best-seller traduit dans 19 langues, il a été élu parmi les meilleurs livres de l'année par de nombreux journaux et librairies britanniques. Traduit de l'anglais par Laurent Bury

Par Pat Barker
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Pat Barker

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Maison des reines par Pat Barker

Commenter ce livre

 

La Maison des reines

Pat Barker trad. Laurent Bury

Paru le 20/08/2026

350 pages

Charleston éditions

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385295356
9782385295356
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.