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L'étrange docteur Mazsovitch

Coq

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LA CLINIQUE DE TOUTES LES DEBAUCHES SEXUELLES ! Le Dr Mazsovitch est directeur d'une clinique très spéciale, où il applique un traitement de choc pour chacune de ses patientes : la thérapie sexuelle. Quand l'une est initiée lors de sa première consultation, une autre, plus farouche, nécessite qu'on fasse appel aux infirmières pour la calmer un peu. Une autre se voit prescrire un gangbang à cinq étalons, et pour celle-là, un exercice de soumission extrême, qui la verra se promener à quatre pattes et traînée au bout d'une laisse... Comment, est-ce que cette thérapie fonctionne ? Est-ce bien là l'essentiel ?

Par Coq
Chez Dynamite

|

Auteur

Coq

Editeur

Dynamite

Genre

Erotique

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L'étrange docteur Mazsovitch

Coq

Paru le 20/08/2026

48 pages

Dynamite

16,00 €

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Scannez le code barre 9782382099438
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