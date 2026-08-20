L'étrange docteur Mazsovitch

LA CLINIQUE DE TOUTES LES DEBAUCHES SEXUELLES ! Le Dr Mazsovitch est directeur d'une clinique très spéciale, où il applique un traitement de choc pour chacune de ses patientes : la thérapie sexuelle. Quand l'une est initiée lors de sa première consultation, une autre, plus farouche, nécessite qu'on fasse appel aux infirmières pour la calmer un peu. Une autre se voit prescrire un gangbang à cinq étalons, et pour celle-là, un exercice de soumission extrême, qui la verra se promener à quatre pattes et traînée au bout d'une laisse... Comment, est-ce que cette thérapie fonctionne ? Est-ce bien là l'essentiel ?