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Les Expiateurs

Tade Thompson

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Londres, de nos jours. ? Dans un quartier paisible de la métropole britannique, une mère et sa fille sont assassinées à coups de barre de fer... Eve Stevens est mise sur l'affaire. Alors que tous les indices guident l'enquêtrice sur la piste du crime passionnel, l'autopsie révèle la présence d'une substance étrange sur les habits des victimes. Cette même substance retrouvée sur une centaine d'autres corps fracassés... Les dossiers s'empilent, les visages se mélangent. Les défuntes possèdent des traits étrangement similaires, et les meurtres suivent toujours le même mode opératoire ? : une mère et sa fille, systématiquement, dans leur appartement, sans le moindre signe d'effraction. Bientôt, les indices convergent vers un homme inconnu du système, un homme qui vivrait... emmuré chez lui. Commence alors pour Eve une traque aussi impossible qu'essentielle où vérité et réalité se fracassent...

Par Tade Thompson
Chez Belial'

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Auteur

Tade Thompson

Editeur

Belial'

Genre

Science-fiction

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Les Expiateurs

Tade Thompson trad. Jean-Daniel Brèque

Paru le 20/08/2026

160 pages

Belial'

12,90 €

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