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Skysong

C. A. Wright

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Quand Oriane découvre son chant magique, elle éveille un royaume... et ses plus sombres secrets. Depuis la nuit des temps, une lignée de femmes extraordinaires se transmet un don précieux : celui de l'Alouette, messagère du jour qui par son chant appelle le lever du soleil. Oriane est la dernière Alouette, et le soleil ne se lève que si elle lui demande. Recluse sur une île avec son père depuis l'enfance, elle rêve d'aventures et d'explorer le monde. Quand elle cède à l'appel de l'inconnu et prend son envol, elle est recueillie avec révérence par le Roi de Cielore qui la traite comme une véritable déesse. Séduite, elle prendra conscience trop tard que le château qui l'entoure a tout d'une cage dorée. Le danger gronde de plus en plus fort autour d'Oriane et son don se retrouve au coeur d'une révolte mêlant foi et politique. Mais alors que de sombres desseins l'entourent, elle apprend quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer : elle n'est peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Il existe peut-être quelqu'un comme elle. Dans cette réécriture oscillant entre ombre et lumière, C. A. Wright réinvente le conte Le Rossignol et l'Empereur de Chine d'Andersen, une histoire d'amour, de magie et de pouvoir, où deux femmes liées par un don extraordinaire défient les ténèbres pour reprendre leur destin en main.

Par C. A. Wright
Chez Slalom

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Auteur

C. A. Wright

Editeur

Slalom

Genre

Fantasy

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Skysong

C. A. Wright trad. Claire Allouch

Paru le 20/08/2026

512 pages

Slalom

19,95 €

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