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L'architecte et les machines intelligentes

Aurélie de Boissieu

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L'intelligence artificielle transforme en profondeur nos manières de concevoir, de produire et de collaborer. L'architecture n'échappe pas à cette mutation : algorithmes de conception, automatisation, données massives, plateformes numériques redessinent les contours du métier et interrogent le rôle même de l'architecte. Face à cette révolution à la fois technique, culturelle et éthique, comment comprendre ce qui est réellement en jeu ? Quelles sont les promesses et les limites de l'IA appliquée à l'architecture ? Comment ces technologies transforment-elles les pratiques professionnelles, les processus de création et la sensibilité architecturale ? Quel positionnement critique l'architecte peut-il - et doit-il - adopter face à ces outils ? Issu d'une approche collective et interdisciplinaire, cet ouvrage propose des clés de lecture, d'analyse et de réflexion pour accompagner les architectes dans cette transition numérique. Il explore la notion d' "architecte augmenté" non comme une figure fantasmée, mais comme une réalité en construction, traversée de tensions, d'opportunités et de responsabilités nouvelles. Structuré en quatre grandes parties, le livre : analyse les différents algorithmes et modèles de conception (paramétriques, génératifs, computationnels et basés sur l'IA) ; examine l'impact de l'automatisation sur le métier, les modes de collaboration et l'évolution des missions professionnelles ; interroge la transformation des processus créatifs, de la pensée architecturale et du rapport à l'information ; ouvre enfin une réflexion essentielle sur les enjeux politiques, éthiques et durables des écosystèmes numériques qui façonnent désormais la pratique architecturale. Un ouvrage de référence pour comprendre, questionner et penser l'architecture à l'ère de l'intelligence artificielle, au-delà des discours technophiles ou anxiogènes.

Par Aurélie de Boissieu
Chez Eyrolles

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Auteur

Aurélie de Boissieu

Editeur

Eyrolles

Genre

Architecture

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L'architecte et les machines intelligentes

Aurélie de Boissieu

Paru le 09/07/2026

Eyrolles

35,00 €

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Scannez le code barre 9782416024191
9782416024191
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