" Emile ! Emile ! Les cris déchirent le silence de la montagne, éclatent comme des fusées de détresse sonore. Emile ne répond plus. " Le 8 juillet 2023, à 18h12, un appel à la gendarmerie fait basculer un été paisible. Le petit Emile Soleil a disparu. Commence alors l'une de grandes enquêtes de ces dernières années. Battues, hélicoptères, chiens, analyses ADN, découverte d'ossements, garde à vue... L'affaire s'emballe, une information en chasse une autre, rien ne se résout et très vite, la question " Que s'est-il passé ? " se mue en " Qui est coupable ? ". Journaliste spécialisée, Peggy Poletto, reprend l'affaire depuis son origine et nous en propose un récit immersif. De la reconstitution des dernières minutes fatidiques de la disparition, aux premières heures de recherches jusqu'à l'enquête qui semble tourner en rond depuis maintenant 3 ans. Elle décortique cette affaire, revient sur chacun des éléments de l'enquête et évoque les multiples rebondissements de l'instruction. Elle confronte également les différentes pistes aux affaires non élucidées les plus glaçantes d'autres disparitions d'enfants et détaille la compétence du pôle cold case de Nanterre. Trois ans après la disparition d'Emile, ce livre propose une plongée saisissante au coeur d'un mystère qui demeure l'un des plus troublants de notre époque.