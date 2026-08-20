Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Emile Soleil

Peggy Poletto

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Emile ! Emile ! Les cris déchirent le silence de la montagne, éclatent comme des fusées de détresse sonore. Emile ne répond plus. " Le 8 juillet 2023, à 18h12, un appel à la gendarmerie fait basculer un été paisible. Le petit Emile Soleil a disparu. Commence alors l'une de grandes enquêtes de ces dernières années. Battues, hélicoptères, chiens, analyses ADN, découverte d'ossements, garde à vue... L'affaire s'emballe, une information en chasse une autre, rien ne se résout et très vite, la question " Que s'est-il passé ? " se mue en " Qui est coupable ? ". Journaliste spécialisée, Peggy Poletto, reprend l'affaire depuis son origine et nous en propose un récit immersif. De la reconstitution des dernières minutes fatidiques de la disparition, aux premières heures de recherches jusqu'à l'enquête qui semble tourner en rond depuis maintenant 3 ans. Elle décortique cette affaire, revient sur chacun des éléments de l'enquête et évoque les multiples rebondissements de l'instruction. Elle confronte également les différentes pistes aux affaires non élucidées les plus glaçantes d'autres disparitions d'enfants et détaille la compétence du pôle cold case de Nanterre. Trois ans après la disparition d'Emile, ce livre propose une plongée saisissante au coeur d'un mystère qui demeure l'un des plus troublants de notre époque.

Par Peggy Poletto
Chez Mareuil éditions

|

Auteur

Peggy Poletto

Editeur

Mareuil éditions

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Emile Soleil par Peggy Poletto

Commenter ce livre

 

Emile Soleil

Peggy Poletto

Paru le 27/08/2026

Mareuil éditions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782372545150
9782372545150
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.