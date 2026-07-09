Depuis plus de 10 ans, Qualité et conformité des services numériques est devenu le guide pratique de référence des professionnels du Web. Il présente l'assurance qualité numérique ainsi que son rôle dans l'amélioration de l'expérience utilisateur (UX) et dans la conduite des programmes de mise en conformité (accessibilité, sécurité, données personnelles, écoconception...). 245 règles sont détaillées dans des fiches structurées et illustrées qui facilitent leur compréhension et leur application. Un glossaire multidisciplinaire vient compléter les contenus. L'ensemble de ces ressources font de cet ouvrage un outil indispensable au quotidien. UNE 4E EDITION REVUE ET AUGMENTEE Cette nouvelle édition entièrement refondue, présente trois nouveaux chapitres sur la conformité, la qualité logicielle et l'intelligence artificielle. La structure a été repensée pour monter en compétences et améliorer les sites web et services numériques. A QUI S'ADRESSE CET OUVRAGE ? - Chefs de projets numérique, product owners et managers d'équipes pluridisciplinaires - Développeurs, graphistes, ergonomes et designers UX - Contributeurs et rédacteurs web soucieux de la diffusion de leurs contenus - Etudiants, demandeurs d'emploi et personnes en reconversion - Stagiaires et futurs certifiés Opquast