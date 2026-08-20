Parents si vous saviez…

Les parents savent-ils vraiment ce qui se passe à l'école ? Dans ce livre à la fois témoignage et essai. Maxime et William, anciens lycéens, aujourd'hui étudiants, racontent l'école de l'intérieur, celle que l'on ne voit pas, celle que les adultes ignorent. Pour la première fois, ce ne sont pas des experts, des enseignants ou des sociologues qui prennent la parole sur l'école. Ce sont ceux qui la vivent au quotidien : les élèves eux-mêmes. Avec un regard critique et lucide, ils livrent un témoignage rare et nécessaire sur les réalités de la vie scolaire et analysent les mécanismes qui contribuent à un mal-être largement sous-estimé : -Les relations profs-élèves -L'inquiétante banalisation de la violence et du harcèlement -L'ampleur du mal-être des jeunes -L'ennui à l'école : pédagogies et programmes inadaptés Maxime et William montrent la nécessité de revoir en profondeur le système scolaire dans ses missions, dans son fonctionnement et dans les programmes. Ils apportent des propositions concrètes. Chaque partie du livre se clôt par une section "Quelle école pour demain ? " , où ils proposent des transformations profondes du système scolaire, en s'appuyant sur ce qu'il se fait dans d'autres pays. Loin d'être uniquement critique, ce livre valorise aussi les réussites.