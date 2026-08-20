Trahir et venger

Les récits de transfuges de classe - c'est-à-dire des personnes ayant connu une forte mobilité sociale, souvent ascendante - se sont multipliés ces dernières années. Comment expliquer un tel succès ? Peut-on à la fois trahir les siens, en changeant de classe, en adoptant d'autres valeurs, tout en prétendant les venger, en leur offrant un espace de représentation ? Tel est le principal paradoxe du discours de transfuge qui prétend porter une parole populaire mais qui peut être accusé de la con ? squer. A partir d'un large corpus (discours littéraires, sociologiques, médiatiques et politiques), cet ouvrage propose, de manière inédite, une analyse critique du récit de transfuge de classe. Il en montre l'intérêt, en dévoile les contradictions internes et les limites, et en interroge les ambitions. S'agit-il d'un contre-récit, qui s'oppose aux récits dominants, ou bien d'un récit devenu malgré lui mythique, récupéré par une idéologie libérale et méritocratique ? Peut-il encore être politique ?