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#Essais

Trahir et venger

Laélia Véron, Karine Abiven

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Les récits de transfuges de classe - c'est-à-dire des personnes ayant connu une forte mobilité sociale, souvent ascendante - se sont multipliés ces dernières années. Comment expliquer un tel succès ? Peut-on à la fois trahir les siens, en changeant de classe, en adoptant d'autres valeurs, tout en prétendant les venger, en leur offrant un espace de représentation ? Tel est le principal paradoxe du discours de transfuge qui prétend porter une parole populaire mais qui peut être accusé de la con ? squer. A partir d'un large corpus (discours littéraires, sociologiques, médiatiques et politiques), cet ouvrage propose, de manière inédite, une analyse critique du récit de transfuge de classe. Il en montre l'intérêt, en dévoile les contradictions internes et les limites, et en interroge les ambitions. S'agit-il d'un contre-récit, qui s'oppose aux récits dominants, ou bien d'un récit devenu malgré lui mythique, récupéré par une idéologie libérale et méritocratique ? Peut-il encore être politique ?

Par Laélia Véron, Karine Abiven
Chez La Découverte

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Auteur

Laélia Véron, Karine Abiven

Editeur

La Découverte

Genre

Sociologie

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Trahir et venger

Laélia Véron, Karine Abiven

Paru le 20/08/2026

230 pages

La Découverte

11,50 €

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Scannez le code barre 9782348094705
9782348094705
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