Paie tout-en-un

Un outil indispensable pour les étudiants et les professionnels de la paie ! UN MANUEL ACCESSIBLE ET COMPLET - Connaître le cadre juridique de la gestion de paie : contrats de travail, temps de travail, absences... - Déchiffrer et établir chaque ligne du bulletin de salaire : cotisations, frais professionnels, heures supplémentaires, télétravail et acompte... - Maîtriser les situations particulières : chômage partiel, cadres dirigeants, provisions et régularisations... TOUT POUR S'ENTRAINER ET REUSSIR - Le cours pour apprendre pas à pas - Des exemples concrets pour comprendre - + de 180 QCM, 55 applications et 7 études de cas de difficulté progressive pour pratiquer - Des corrigés pour s'autoévaluer - Des ressources en ligne pour rester à jour Cette édition corrigée reprend le contenu de l'édition 2025.