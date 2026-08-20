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Paie tout-en-un

Christophe Peyre, Marguerite Ballarin

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Un outil indispensable pour les étudiants et les professionnels de la paie ! UN MANUEL ACCESSIBLE ET COMPLET - Connaître le cadre juridique de la gestion de paie : contrats de travail, temps de travail, absences... - Déchiffrer et établir chaque ligne du bulletin de salaire : cotisations, frais professionnels, heures supplémentaires, télétravail et acompte... - Maîtriser les situations particulières : chômage partiel, cadres dirigeants, provisions et régularisations... TOUT POUR S'ENTRAINER ET REUSSIR - Le cours pour apprendre pas à pas - Des exemples concrets pour comprendre - + de 180 QCM, 55 applications et 7 études de cas de difficulté progressive pour pratiquer - Des corrigés pour s'autoévaluer - Des ressources en ligne pour rester à jour Cette édition corrigée reprend le contenu de l'édition 2025.

Par Christophe Peyre, Marguerite Ballarin
Chez Vuibert

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Auteur

Christophe Peyre, Marguerite Ballarin

Editeur

Vuibert

Genre

Gestion des ressources humaine

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Paie tout-en-un

Christophe Peyre, Marguerite Ballarin

Paru le 20/08/2026

656 pages

Vuibert

32,00 €

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