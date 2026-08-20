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Ecrits de guerre

Nicolas Beaupré

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Henri Barbusse, August Stramm, Ernst Jünger, Léon Werth, Maurice Genevoix... tous ont pris la plume pour tenter de rendre compte de leur expérience guerrière. Leurs textes, en prose ou en vers, sont au centre de cet ouvrage qui examine cette littérature de manière comparative en France et en Allemagne. Quelle place a-t-elle pris dans les sociétés en guerre ?? Quelles représentations véhicule-t-elle ?? Comment se légitime cette forme littéraire qui connaît un succès certain et se transforme en "? témoignage ? "? ? Une histoire culturelle au croisement de la littérature et de l'histoire qui a été récompensée par le Prix Joseph Saillet 2007 de l'Académie des sciences morales et politiques, le Prix Maurice Baumont 2007 et le Prix Henry Malherbe 2009 de l'Association des écrivains combattants.

Par Nicolas Beaupré
Chez Centre National de la Recherche Scientifique

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Auteur

Nicolas Beaupré

Editeur

Centre National de la Recherche Scientifique

Genre

Première guerre mondiale

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Ecrits de guerre

Nicolas Beaupré

Paru le 20/08/2026

475 pages

Centre National de la Recherche Scientifique

12,00 €

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