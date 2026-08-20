Quand le caramel déborde

Le grand retour de Coco Simon pour les petites soeurs des lettrices de Cupcake Girls. Des romans courts, illustrés et gourmands où l'amitié prime plus que tout ! Natalie Ruiz gère le Mini Cupcake Club d'une main de maître... peut-être un peu trop... Elle a inscrit le club à tellement de projets qu'elles ne savent pas comment elles vont les mener à bien. Et pour ne rien arranger, c'est sa soeur jumelle, Stephanie, qui trouve toutes les solutions. Et si Natalie était jalouse de Stéphanie ?