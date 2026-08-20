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#Roman jeunesse

Quand le caramel déborde

Coco Simon, Manuela Lopez

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Le grand retour de Coco Simon pour les petites soeurs des lettrices de Cupcake Girls. Des romans courts, illustrés et gourmands où l'amitié prime plus que tout ! Natalie Ruiz gère le Mini Cupcake Club d'une main de maître... peut-être un peu trop... Elle a inscrit le club à tellement de projets qu'elles ne savent pas comment elles vont les mener à bien. Et pour ne rien arranger, c'est sa soeur jumelle, Stephanie, qui trouve toutes les solutions. Et si Natalie était jalouse de Stéphanie ?

Par Coco Simon, Manuela Lopez
Chez Pocket

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Auteur

Coco Simon, Manuela Lopez

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Quand le caramel déborde

Coco Simon, Manuela Lopez trad. Vanessa Canavesi

Paru le 20/08/2026

96 pages

Pocket

5,90 €

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Scannez le code barre 9782266361248
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