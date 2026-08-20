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Star Wars - Maître du mal

Adam Christopher

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Après La Revanche des Sith, Dark Vador traque les secrets de la vie et de la mort sous l'oeil vigilant de son nouveau maître, l'Empereur Palpatine. Dark Vador est une figure incontournable et pourtant insaisissable, l'ombre d'un régime impérial malfaisant que même ses plus hauts représentants ne parviennent à percer. Mais alors que son humanité cède la place au mythe, Vador reste hanté par les promesses du côté obscur et recherche le pouvoir ultime que son maître lui a laissé entrevoir sans pour autant lui dévoiler : celui de vaincre la mort elle-même. Sur la planète Mustafar, Vador se livre à un sombre rituel consistant à faire saigner un cristal kyber pour forger son sabre laser. Cet acte libère une puissance bien plus grande qu'il ne l'avait prévu et lui permet d'entrevoir le potentiel infini de la Force. Déterminé à suivre cette vision au risque d'avoir à défier son maître, Vador lui relate en détails son expérience. Or la réaction de Palpatine est pour le moins suspecte : il l'encourage à aller de l'avant et l'envoie dans le Système Diso enquêter sur les rumeurs autour d'un shaman capable de ressusciter les morts. Ce périple mène Vador aux confins de la galaxie, à la poursuite de rumeurs et de fantômes. Hanté par les échos de son passé, le Sith approche du véritable objectif de sa quête : c'est seulement une fois purifié de toute faiblesse qu'il pourra devenir un véritable maître du mal.

Par Adam Christopher
Chez Pocket

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Auteur

Adam Christopher

Editeur

Pocket

Genre

Science-fiction

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Star Wars - Maître du mal

Adam Christopher trad. Thierry Arson

Paru le 20/08/2026

528 pages

Pocket

11,20 €

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