Du droit à la différence à la différence des droits

Un manifeste clair et exigeant qui démonte la confusion actuelle entre "droit à la différence" et "différence des droits" , et montre comment le glissement de l'un à l'autre fragilise le projet républicain. En défendant un universalisme lucide et une laïcité émancipatrice, le texte propose une ligne de crête : reconnaître les singularités sans fragmenter le droit commun. De quoi ça parle ? L'ouverture pose le diagnostic : ce qui était un progrès - le droit à la différence, comme liberté d'être soi dans un cadre commun - tend à se transformer en revendication de "différences de droits" selon les appartenances. La thèse est nette : reconnaître les individus dans leur singularité ne signifie pas que la loi doive varier selon les groupes ; la confusion entre droit à la différence et différence des droits met en péril l'égalité républicaine. Le manifeste se déploie en quatre grandes parties : - I. Le droit à la différence : une conquête légitime - Genèse philosophique (Lumières, universalisme, Mill, mouvements des droits civiques, féminismes) et montée d'un "droit à être soi" . - Alerte sur le risque d'essentialisation : la reconnaissance peut se transformer en assignation si l'on fige les identités. - La République face à la diversité : universalisme républicain, laïcité comme émancipation, articulation intégration / reconnaissance. - II. Le basculement : de la différence à la différenciation des droits - Quand la revendication devient exigence normative : dérogations, régimes d'exception, normes ajustées aux appartenances. - Le "piège" du multiculturalisme juridique (exemples Royaume-Uni, Canada) et ses effets sur l'unité du droit. - Rôle des "entrepreneurs identitaires" et du "marché de l'identité" : identités comme ressources symboliques et vecteurs de concurrence. - III. Les conséquences : une République sous tension - Egalité mise à l'épreuve, sentiment de "discriminations inversées" , concurrence des légitimités, fragmentation sociale et concurrence victimaire. - Perte du langage commun, conflits symboliques, divergence sur le sens même de mots comme "égalité" , "laïcité" , "discrimination" . - La laïcité fragilisée : confusion entre liberté et privilèges religieux, dérogations successives, risques d'érosion du cadre commun. - IV. Réaffirmer l'universalisme sans nier les différences - Universalisme comme horizon exigeant : primauté de l'individu, unité du droit, lutte contre les discriminations réelles. - "Reconnaître sans fragmenter" : politiques publiques ciblant des situations (sociales, territoriales) plutôt que des identités. - La laïcité comme méthode politique : séparation pour protéger, neutralité active, cadre commun affranchi des appartenances. - Conclusion : "tenir la ligne de crête" entre uniformité aveugle et fragmentation communautariste, pour préserver l'égalité des droits. Collection Manifeste Héliade : textes courts d'intervention, à mi-chemin entre le livre et l'article, pour intervenir sur des enjeux brûlants avec un ton libre, vif, parfois polémique mais rigoureux. - Format matériel : fascicule agrafé et non broché, pensé pour une lecture rapide, une diffusion large, des débats en librairie, en classes, en associations ou en réunions publiques. - Objectif : offrir des prises de parole marquantes sur universalisme, laïcité, République, identités, afin de nourrir un débat d'idées exigeant et accessible.