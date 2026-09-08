Un outil d'entraînement qui permet de réviser l'ensemble des cours de Santé publique, médecine légale et médecine du travail. La préparation de ces 3 spécialités peut être source de difficultés lorsque l'on ne sait pas comment les aborder. Le but de ce livre d'entraînement est de vous faire gagner un temps précieux en vous fournissant des notions synthétiques tout en étant le plus exhaustif possible afin que vous puissiez utiliser ce support comme moyen d'apprentissage et de révisions pour l'EDN. Retrouvez dans cette deuxième édition : - 200 questions en QI et dossiers progressifs - Avec toutes les modalités docimologiques : QRU, QRM, QROC... - Des corrections détaillées : explications, pièges et astuces. Cette version actualisée permet de vous tenir à jour des nouveautés dans ces 3 spécialités ainsi que d'intégrer les TCS qui sont dorénavant indispensables dans la préparation de votre concours.