Complètement à l'Est !

Le sacre d'un écrivain. Historien, Grand reporter, écrivain voyageur. Jean-Christophe est l'unique auteur français à porter cette triple casquette qu'il conjugue avec maestria dans ce Tempus inédit qui publie ses meilleurs textes, une quarantaine, donnés depuis trente ans au Figaro et à Perrin. Ils s'articulent logiquement en trois parties : - Les hommes : recueil de portraits historiques (Kerenski, Mihaïlovic, Molotov...) et contemporains (Kusturica, Alexandre II de Serbie, Siméon II de Bulgarie) ponctués d'un entretien avec Hélène Carrère d'Encausse et Emmanuel Carrère. - Les fractures : Grands récits et grands reportages de l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, matrice de la Première Guerre mondiale, à l'Arménie en passant par les guerres civiles russe et yougoslave, la chute de Milosévic et un éclairant " La Russie et l'Ukraine " (février 2022) - Les lieux : 15 voyages et reportages de Belgrade au Kremlin. Ils découvrent l'auteur sous sa facette d'écrivain voyageur qui n'est pas sans évoquer son ami Sylvain Tesson, tant Buisson sait mettre en lumières ses rencontres et les paysages pour peindre et dépeindre en prose. On recommande en particulier ses deux textes sur le Danube et le Transsibérien qui figureront, n'en doutons pas, dans de nombreuses anthologies. Au final, un Tempus inédit de grand style qui rencontrera un accueil élogieux de la critique.