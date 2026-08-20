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Boite 10ex Cultiver son jardin avec la Lune 2027

Alice Delvaille

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Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser (plantations, récoltes, boutures ; taille, etc.). Un carnet météo à remplir jour après jour, une place pour les notes personnelles, ainsi que les saints à fêter et les dictons du jardinier. Une introduction illustrée de schémas et de photographies pour comprendre l'influence de la Lune et ses différents cycles. Un bel objet sous forme de carnet : signet marque-page, tranchefile, intégra, bords arrondis et élastique de fermeture. Le + produit : un calendrier lunaire 2027 à suspendre, encarté à l'intérieur de l'ouvrage.

Par Alice Delvaille
Chez XXXX

|

Auteur

Alice Delvaille

Editeur

XXXX

Genre

Jardinage

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Boite 10ex Cultiver son jardin avec la Lune 2027

Alice Delvaille

Paru le 20/08/2026

XXXX

99,00 €

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