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Politiques publiques

Antoine Astruc

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Ce livre est le guide indispensable pour acquérir toutes les connaissances essentielles sur les politiques publiqueset préparer son épreuve aux concours de catégorie A et B de la fonction publique. Il propose un balayage complet des politiques publiques avec des apports théoriques et pratiques, ainsi qu'une méthode dynamique et encourageante, favorisant la mémoire active. - Une méthode complète pour maîtriser les fondements et les enjeux de chaque politique publique. - Une progression rythmée avec : - Le conseil du coach pour livrer une astuce déterminante, - Le recap' du coach qui cible l'essentiel, - L'exercice du coach, pour réviser et parfaire ses connaissances. - Après chaque cours, des exercices corrigés sont proposés pour s'entraîner et continuer d'apprendre, avec : - Des QCM, - Des mises en situation, - Des exemples de question type QRC avec les réponses. Pour optimiser la mémorisation, des capsules audio récapitulatives sont téléchargeables en ligne !

Par Antoine Astruc
Chez Ellipses

|

Auteur

Antoine Astruc

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Politiques publiques

Antoine Astruc

Paru le 08/09/2026

300 pages

Ellipses

22,00 €

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Scannez le code barre 9782340121409
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