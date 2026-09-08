Ce livre est le guide indispensable pour acquérir toutes les connaissances essentielles sur les politiques publiqueset préparer son épreuve aux concours de catégorie A et B de la fonction publique. Il propose un balayage complet des politiques publiques avec des apports théoriques et pratiques, ainsi qu'une méthode dynamique et encourageante, favorisant la mémoire active. - Une méthode complète pour maîtriser les fondements et les enjeux de chaque politique publique. - Une progression rythmée avec : - Le conseil du coach pour livrer une astuce déterminante, - Le recap' du coach qui cible l'essentiel, - L'exercice du coach, pour réviser et parfaire ses connaissances. - Après chaque cours, des exercices corrigés sont proposés pour s'entraîner et continuer d'apprendre, avec : - Des QCM, - Des mises en situation, - Des exemples de question type QRC avec les réponses. Pour optimiser la mémorisation, des capsules audio récapitulatives sont téléchargeables en ligne !