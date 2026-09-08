Atlas géopolitique : acteurs, rivalités, recompositions

Dans un contexte mondial marqué par le retour des rapports de force, les relations internationales connaissent des recompositions profondes, sans pour autant rompre avec les logiques historiques qui les structurent. Entre affirmation des grandes puissances, fragmentation des équilibres régionaux et extension des champs de confrontation - qu'ils soient économiques, technologiques, maritimes ou cognitifs -­­­­­, le monde contemporain se transforme sous l'effet d'accélérations multiples. La conflictualité s'y déploie entre une pluralité d'acteurs, étatiques et non étatiques, autour d'enjeux de pouvoir, de territoire, de ressources et d'influence. Cet atlas propose une lecture rigoureuse de ces dynamiques. Il analyse les stratégies des principaux acteurs, décrypte les zones de conflictualité et met en lumière les noeuds de tensions qui structurent le système international. A travers une approche transversale, appuyée par des cartes détaillées, il offre des clés essentielles pour comprendre les interactions entre puissance, espace et influence. Ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent appréhender les relations internationales dans leur complexité et en saisir les enjeux contemporains. Il comprend les contributions de nombreux experts de l'Iega.