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Le droit fiscal en fiches et en flashcards

Loïc Levoyer

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"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante qui s'adresse prioritairement aux étudiants de licence de droit et de science politique. Chaque ouvrage correspond à une discipline enseignée pendant les trois années de licence et se compose de 100 fiches abordant l'ensemble des thèmes étudiés en cours. Des renvois permettent aux étudiants de relier les différents thèmes entre eux. Dérivées des fiches, les flashcards se composent de mots clés au recto et de définitions au verso. Cette combinaison de fiches et de flashcards forme l'outil idéal pour apprendre autrement et réviser les examens dans les meilleures conditions ! Cet ouvrage est tout particulièrement destiné aux étudiants en Licence de Droit, aux étudiants des IEP, et aux candidats aux concours administratifs. Loïc Levoyer est professeur en Droit public à l'Université de Poitiers.

Par Loïc Levoyer
Chez Ellipses

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Auteur

Loïc Levoyer

Editeur

Ellipses

Genre

Finances publiques

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Le droit fiscal en fiches et en flashcards

Loïc Levoyer

Paru le 08/09/2026

324 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340116436
9782340116436
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