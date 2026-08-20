Jeu de conversation - En famille

Dires, confidences, débats passionnés OU moments précieux... cette boîte de 150 cartes est votre alliée pour créer de vrais instants de partage en famille. A l'intérieur, explorez 5 thématiques pour faire évoluer la conversation naturellement : A la maison, pour ouvrir la porte aux premiers échanges - Vos souvenirs, pour revivre ensemble les moments qui ont compté - Ce qui nous fait du bien, pour mieux comprendre ce qui nourrit chacun - Quand ce n'est pas simple, pour aborder les sujets délicats avec légèreté - Ce qu'on aimerait vivre, pour rêver ensemble. A utiliser un après-midi, à table, en voyage ou lors d'un moment calme, ce jeu s'adapte à, toutes vos envies. Plus qu'un jeu, une expérience à partager.