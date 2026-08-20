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#Manga

Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 11

Fuse, Vah Mitz, Tae Tono

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Découvrez les nouvelles aventures à Tempest de trois héroïnes pleines d'énergie dans ce nouveau spin-off de Moi, quand je me réincarne en Slime ! Nos trois héroïnes sont enfin arrivées dans la capitale du Royaume de Falmus où elles pensaient assister uniquement à la cérémonie d'intronisation de Youmu. Invitées par Myuuran au banquet donné après la cérémonie, les trois filles prennent des cours intensifs de danse et de bonnes manières. Pour Phos et Stella, ce n'est pas une mince affaire, car elles sont loin d'être de " parfaites ladies " et n'ont jamais porté de robes auparavant. Mais pour Nemu, qui a déjà travaillé dans l'atelier textile de Shuna, la confection de sa robe est l'occasion de montrer l'étendue de ses talents. Alors que le grand jour approche, des individus suspects semblent fomenter un complot.

Par Fuse, Vah Mitz, Tae Tono
Chez Kurokawa

|

Auteur

Fuse, Vah Mitz, Tae Tono

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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Moi, quand je me réincarne en slime - Trinité Tome 11

Fuse, Vah Mitz, Tae Tono trad. Ryoko Akiyama

Paru le 20/08/2026

160 pages

Kurokawa

7,95 €

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