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Peur, terreur et démocratie dans l'Italie des années 1970

Grégoire Le Quang, Quang gregoire Le

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"Années de plomb" . C'est ainsi que les années 1970 italiennes sont passées à la postérité, chargées d'un imaginaire fait de poudre inflammable qui renvoie autant à la multiplication des attentats qu'à la diffusion littéraire ou cinématographique d'une geste épique ou criminelle. Pourtant, ce tableau ne rend guère justice à la variété et à la richesse des mobilisations, ni à la complexité des différentes formes de violence politique. L'ouvrage propose de saisir les raisons d'une escalade parallèle de deux formes de terrorisme : celui des groupes armés révolutionnaires, indissociable du terrorisme d'extrême droite qui lui préexiste. On comprend comment, petit à petit, la diffusion de la peur devient un objectif pour certaines franges radicales, habitées par la nécessité du recours à une violence de plus en plus spectaculaire pour contrer l'agressivité attribuée à l'adversaire : le communiste, le patron, le juge, le policier, le journaliste ou l'homme politique. La peur est la protagoniste de cette histoire fascinante - la peur tantôt recherchée et exposée, tantôt refoulée ou fermement combattue. Si le terrorisme s'impose par son habileté à propager une menace psychologique, c'est finalement au sein de la société elle-même que se trouvent les forces susceptibles de lui infliger la défaite finale.

Par Grégoire Le Quang, Quang gregoire Le
Chez PU Rennes

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Auteur

Grégoire Le Quang, Quang gregoire Le

Editeur

PU Rennes

Genre

Italie

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Peur, terreur et démocratie dans l'Italie des années 1970

Grégoire Le Quang, Quang gregoire Le

Paru le 20/08/2026

PU Rennes

25,00 €

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