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#Roman francophone

Le Domaine de Berrima

AnneMarie Brear

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Australie, 1853. Deux ans après avoir quitté son pays natal avec ses trois enfants, Ellen est aujourd'hui une femme respectable. Mariée à un riche négociant, elle supervise les travaux de leur domaine de Berrima quand un homme surgi de son passé menace son fragile équilibre... Un roman noté 4, 61/5 par les lectrices de Goodreads. Une saga australienne dans la lignée des romans de Tamara McKinley, Sarah Lark et Anna Jacobs Nouvelle-Galles du Sud, 1853. Pour fuir la famine et offrir à ses enfants un avenir meilleur, Ellen Kittrick a quitté l'Irlande pour l'Australie deux ans plus tôt. Aujourd'hui mariée en secondes noces à Alistair Emmerson, un homme d'affaires qu'elle a épousé pour la sécurité qu'il pouvait lui offrir, Ellen supervise l'achèvement des travaux de leur domaine, l'un des plus grands de la région de Berrima, à une centaine de kilomètres au sud de Sydney. C'est alors que réapparaît un fantôme de son passé. Un homme qui, en plus de réveiller de douloureux souvenirs, va bientôt mettre en péril sa respectabilité nouvelle et la tranquillité des siens... Refusant la fatalité, la jeune femme va rassembler forces et courage pour se battre et conserver ce qu'elle a si chèrement acquis. Au prix de douloureux sacrifices ? " Une saga romanesque captivante au coeur de l'Australie du milieu du XIXe siècle. " Babelio

Par AnneMarie Brear
Chez Archipoche Editions

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Auteur

AnneMarie Brear

Editeur

Archipoche Editions

Genre

XIXe siècle

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Le Domaine de Berrima

AnneMarie Brear trad. Danièle Momont

Paru le 20/08/2026

360 pages

Archipoche Editions

10,95 €

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