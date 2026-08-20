Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Cipango

Jean-Marie Blas de Roblès, De roblès jean-marie Blas

ActuaLitté
ActuaLitté
Fnac.com
Menacé par l'Inquisition, le jeune Donato doit fuir le Portugal et ses bûchers. En cet an 1540, il embarque sur un vaisseau à destination de l'Afrique puis des Indes. Lorsqu'il accoste le lointain archipel décrit par Marco Polo sous le nom de Cipango, il s'immerge dans ce Japon médiéval, en apprend la langue, tombe éperdument amoureux et s'offre une nouvelle vie. Parallèlement, au xxie siècle, Ylona Malone nourrit des rêves de démiurge et chasse les têtes les plus brillantes. Parmi elles, June, férue de linguistique et d'intelligence artificielle ; Karine, spécialiste du processus d'hibernation chez les ours ; Li Shuzhou, physicien en fusion nucléaire, en attente de visa pour les USA ; Angela, pilote de drones ; Leandro, informaticien de génie... Tous sont experts dans leur domaine. Tous ont une faille : leur imagination sans limites. Pur roman d'aventures, à la croisée de la fresque historique et de la spéculation contemporaine, Cipango explore la puissance de la fiction et les dérives d'un monde où la réalité elle-même devient indiscernable. Découvert avec Là où les tigres sont chez eux (Prix Médicis), Jean-Marie Blas de Roblès inventait le roman jungle. Vingt ans après, Cipango en prolonge secrètement l'élan dans une oeuvre ambitieuse où passé, présent et futur se réfléchissent à l'infini.

Par Jean-Marie Blas de Roblès, De roblès jean-marie Blas
Chez Zulma

|

Auteur

Jean-Marie Blas de Roblès, De roblès jean-marie Blas

Editeur

Zulma

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cipango par Jean-Marie Blas de Roblès, De roblès jean-marie Blas

Commenter ce livre

 

Cipango

Jean-Marie Blas de Roblès, De roblès jean-marie Blas

Paru le 20/08/2026

736 pages

Zulma

23,90 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791038704442
9791038704442
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.