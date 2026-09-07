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Le Porteur de Mort, intégrale collector

Angel Arekin

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A 17 ans, Seïs Amorgen est nommé pour intégrer la plus grande confrérie du royaume d'Asclépion. S'il accepte, il deviendra l'un des guerriers les plus éminents de la monarchie. S'il refuse, il restera le gamin frivole et arrogant qui fraye avec les bandits de sa ville natale. Alors que l'ombre du Renégat s'étend sur sa terre d'origine, Seïs va devoir prendre la décision qui bouleversera sa vie et, bientôt, il devra faire face à ses propres démons. Saga complète réunie en 3 volumes dans un coffret en tirage limité

Par Angel Arekin
Chez Plume Blanche

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Auteur

Angel Arekin

Editeur

Plume Blanche

Genre

Mondes fantastiques

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Le Porteur de Mort, intégrale collector

Angel Arekin

Paru le 28/09/2026

3800 pages

Plume Blanche

90,00 €

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Scannez le code barre 9782381991948
9782381991948
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