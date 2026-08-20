Jours sous soleil

Dans ce nouveau roman, très rythmé, à l'atmosphère incarnée et sensorielle, Alix Lerasle confirme la singularité de son écriture et de sa voix. - Alors que la ville suffoque sous la chaleur , Sébastien apprend qu'il est malade. Pour ses filles, l'annonce agit comme une déflagration . L'équilibre familial est ébranlé. Comment réparer ce qui semble à jamais détruit et que le temps joue contre soi ? - Chacun tente à sa manière d'apprivoiser cette réalité nouvelle. Sam, l'aînée, cherche du réconfort auprès d'Elie, son copain, mais les souvenirs qui remontent menacent de tout emporter. Loun, la cadette, se tourne vers sa soeur et ses proches pour combattre l'angoisse qui la dévore. Dans une atmosphère lourde, les quatre jours à venir détermineront le futur de cette famille rongée par les secrets et les non-dits .