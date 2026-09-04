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Exégèse de l'homme profond

Jonathan Touitou

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S'inscrivant dans la lignée de Yossef Dov Soloveitchik, cet ouvrage entreprend de mon-trer comment les grands textes du judaïsme éclairent la nature de l'homme - non pas en postulant ou en suscitant la figure d'un homme idéal, mais en décrivant et en assumant les failles, les béances et les contradictions constitutives de l'humain. Dès lors, la Torah apparaît comme un outil privilégié d'interrogation de nos certitudes, et singulièrement de celles de la modernité. Une telle hypothèse permet surtout de mainte-nir ouvert le travail du questionnement, sans refermer les apories, sans céder à la satis-faction complaisante de l'homme assuré de son autorité. Le texte se présente ainsi comme une exégèse d'exégèse : une interprétation qui fait à son tour saillir l'interprétation de l'homme à l'oeuvre dans les grands écrits du judaïsme. Porté par un sens aigu de la pédagogie et une exigence brûlante du questionnement, cet ouvrage conduit au coeur des enjeux du judaïsme contemporain : il ne s'agit plus tant de demander "qu'est-ce qu'être juif ? " que de répondre à la question, plus radicale encore : "qu'est-ce que l'homme ? "

Par Jonathan Touitou
Chez Editions de la revue Conférence

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Auteur

Jonathan Touitou

Editeur

Editions de la revue Conférence

Genre

Judaïsme

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Exégèse de l'homme profond

Jonathan Touitou

Paru le 04/09/2026

152 pages

Editions de la revue Conférence

23,00 €

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