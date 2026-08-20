L'histoire passionnante et captivante de l'un des sports les plus élégants et prestigieux au monde : le golf ! Un livre de grande qualité et élégance, qui retrace les épisodes marquants ayant façonné l'histoire de ce sport, depuis ses origines à St. Andrews jusqu'aux tournois les plus récents. Chaque chapitre suit un ordre chronologique, avec l'ambition de raconter de manière originale l'évolution du golf, de ses techniques et de ses traditions. Une collection de moments emblématiques et de récits sur les légendes du golf, d'hier à aujourd'hui, ainsi qu'une vaste section consacrée aux tournois célèbres et aux clubs prestigieux. Des textes fascinants, accompagnés d'images tirées des meilleures archives photographiques, sont enrichis de QR codes permettant d'accéder à des vidéos inédites et des témoignages captivants en ligne.