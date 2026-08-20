Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Golf

Stefano Cazzetta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire passionnante et captivante de l'un des sports les plus élégants et prestigieux au monde : le golf ! Un livre de grande qualité et élégance, qui retrace les épisodes marquants ayant façonné l'histoire de ce sport, depuis ses origines à St. Andrews jusqu'aux tournois les plus récents. Chaque chapitre suit un ordre chronologique, avec l'ambition de raconter de manière originale l'évolution du golf, de ses techniques et de ses traditions. Une collection de moments emblématiques et de récits sur les légendes du golf, d'hier à aujourd'hui, ainsi qu'une vaste section consacrée aux tournois célèbres et aux clubs prestigieux. Des textes fascinants, accompagnés d'images tirées des meilleures archives photographiques, sont enrichis de QR codes permettant d'accéder à des vidéos inédites et des témoignages captivants en ligne.

Par Stefano Cazzetta
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Stefano Cazzetta

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Golf

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Golf par Stefano Cazzetta

Commenter ce livre

 

Golf

Stefano Cazzetta

Paru le 01/10/2026

200 pages

Editions Nuinui

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889756865
9782889756865
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.