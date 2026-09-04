Ainsi parlait ma mère

Puissant, fort et drôle, une magnifique lettre à la mère et à la puissance de la littérature. Depuis une quinzaine d'années, le narrateur veille sur sa mère, quatre-vingt-treize ans, corps épuisé, mémoire encore vive. Emigrée du Maroc dans les années 1950, elle a appris le français seule, lettre à lettre, en déchiffrant les magazines abandonnés par ses patronnes. Elle le parle. Elle ne le lit pas. Chaque soir, à sa demande, son fils, professeur de lettres à l'université, célibataire, disponible pour elle et pour personne d'autre, lui fait la lecture de La Peau de chagrin. Toujours le même livre. Toujours la même ferveur. Comme si les mots de Balzac détenaient un secret qu'elle seule savait entendre : celui d'une vie qui mérite d'être vécue jusqu'au bout. A travers ce face-à-face intime entre un fils et une mère au seuil de la mort, Rachid Benzine signe un roman bouleversant sur l'amour filial, l'exil et la honte surmontée et sur ce que la littérature fait à ceux qui ne peuvent pas la lire. "Rachid Benzine montre l'amour filial dans toute sa complexité". LE MONDE RACHID BENZINE est enseignant et chercheur associé au Fonds Ricoeur. Il est l'auteur de nombreux textes plébiscités par le public et la critique, dont Lettres à Nour, Des mille et une façons d'être juif ou musulman, dialogue avec Delphine Horvilleur, Dans les yeux du ciel, Voyage au bout de l'enfance et Les Silences des pères. Ces derniers sont disponibles chez Points.