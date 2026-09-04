Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Ainsi parlait ma mère

Rachid Benzine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Puissant, fort et drôle, une magnifique lettre à la mère et à la puissance de la littérature. Depuis une quinzaine d'années, le narrateur veille sur sa mère, quatre-vingt-treize ans, corps épuisé, mémoire encore vive. Emigrée du Maroc dans les années 1950, elle a appris le français seule, lettre à lettre, en déchiffrant les magazines abandonnés par ses patronnes. Elle le parle. Elle ne le lit pas. Chaque soir, à sa demande, son fils, professeur de lettres à l'université, célibataire, disponible pour elle et pour personne d'autre, lui fait la lecture de La Peau de chagrin. Toujours le même livre. Toujours la même ferveur. Comme si les mots de Balzac détenaient un secret qu'elle seule savait entendre : celui d'une vie qui mérite d'être vécue jusqu'au bout. A travers ce face-à-face intime entre un fils et une mère au seuil de la mort, Rachid Benzine signe un roman bouleversant sur l'amour filial, l'exil et la honte surmontée et sur ce que la littérature fait à ceux qui ne peuvent pas la lire. "Rachid Benzine montre l'amour filial dans toute sa complexité". LE MONDE RACHID BENZINE est enseignant et chercheur associé au Fonds Ricoeur. Il est l'auteur de nombreux textes plébiscités par le public et la critique, dont Lettres à Nour, Des mille et une façons d'être juif ou musulman, dialogue avec Delphine Horvilleur, Dans les yeux du ciel, Voyage au bout de l'enfance et Les Silences des pères. Ces derniers sont disponibles chez Points.

Par Rachid Benzine
Chez Points

|

Auteur

Rachid Benzine

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ainsi parlait ma mère par Rachid Benzine

Commenter ce livre

 

Ainsi parlait ma mère

Rachid Benzine

Paru le 04/09/2026

96 pages

Points

6,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429592
9791041429592
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.