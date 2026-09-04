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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Le Bel Obscur

Caroline Lamarche

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Une enquête familiale au coeur des secrets enfouis. Alors qu'elle tente d'élucider le destin d'un ancêtre banni par sa famille, une femme reprend l'histoire de sa propre vie. Des années auparavant, son mari lui a révélé être homosexuel. Du bouleversement que ce fut dans leur existence comme des péripéties de leur émancipation respective, rien n'est tu. Ce roman lumineux nous offre une leçon de courage, de tolérance, de curiosité aussi. Car jamais cette femme libre n'aura cessé de se réinventer, d'affirmer la puissance de ses rêves contre les conventions sociales, avec une fantaisie et une délicatesse infinies. "Une contribution essentielle aux débats contemporains sur la sexualité, l'amour et l'invisibilité de ceux qui ne rentrent pas dans les moules conventionnels". BRUSSELS QUEER MAGAZINE Caroline Lamarche vit à Liège. Son oeuvre témoigne d'un éclectisme et d'une hardiesse renouvelés de livre en livre. Elle a notamment obtenu le prix Rossel avec Le Jour du chien et le Goncourt de la nouvelle pour Nous sommes à la lisière. Lauréat du prix Mac-Orlan, Le Bel Obscur a été finaliste du Goncourt 2025 et du Prix Inter 2026.

Par Caroline Lamarche
Chez Points

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Auteur

Caroline Lamarche

Editeur

Points

Genre

Littérature française

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Le Bel Obscur

Caroline Lamarche

Paru le 04/09/2026

216 pages

Points

7,90 €

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