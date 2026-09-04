Un coin de Picardie rurale, dans les années 2000. Sylvain, dit " Bétail ", fait un peu tache au milieu du troupeau de collégiens aux looks et références interchangeables. Car il est fan de skate et de métal, porte le cheveu long et le jean large, et surtout se fout du regard des autres. Autour de son aura gentiment sulfureuse gravite Vincent, dit " Vévé ", un pur gars du coin, un brin bourrin. Entre amitié, premier flip sur son skate, prises de tête et interrogations quant à son identité d'homme, Vévé va découvrir Bétail et se découvrir lui-même, entre drames et harmonie. Après Bunker, Camille Poulie signe une nouvelle chronique sociale adolescente, d'une puissance de trait et de ton saisissante. Par la puissance de ses images, à la fois fortes et inventives, et par ses silences plus éloquents que les mots, Bétail vous emportera par la force de sa subtilité, et inversement. Après le remarqué Bunker, déjà paru aux " Ondes Marcinelle ", Camille Poulie explore un nouvel angle de cet âge charnière qu'est l'adolescence, avec une justesse et un sens de la chronique sociale remarquables.