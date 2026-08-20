Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Pokémon - Bienvenue à Paldea !

Dragon d'or, Pokémon company The

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouveau format de livre d'activités Pokémon mêlant scènes à sticker et décors de cherche-et-trouve pour une expérience ludique et créative autour de l'univers de Pikachu et de nombreux autres Pokémon. Les 5 pages à sticker permettent d'animer des décors colorés grâce à plus de 1200 autocollants épais, faciles à manipuler et parfaitement adaptés aux petites mains. Le livre inclut également 5 scènes de chercheettrouve riches en détails, invitant à repérer des Pokémon cachés et à développer sens de l'observation et concentration. Un contenu varié et immersif qui combine créativité, motricité fine et plaisir de jeu !

Par Dragon d'or, Pokémon company The
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Pokémon company The

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pokémon - Bienvenue à Paldea ! par Dragon d'or, Pokémon company The

Commenter ce livre

 

Pokémon - Bienvenue à Paldea !

Dragon d'or, Pokémon company The

Paru le 03/09/2026

20 pages

Les Livres du Dragon d'Or

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821220270
9782821220270
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre “C'est vraiment un roman qui vous tient du début à la fin”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.