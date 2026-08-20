Pokémon - Bienvenue à Paldea !

Un nouveau format de livre d'activités Pokémon mêlant scènes à sticker et décors de cherche-et-trouve pour une expérience ludique et créative autour de l'univers de Pikachu et de nombreux autres Pokémon. Les 5 pages à sticker permettent d'animer des décors colorés grâce à plus de 1200 autocollants épais, faciles à manipuler et parfaitement adaptés aux petites mains. Le livre inclut également 5 scènes de chercheettrouve riches en détails, invitant à repérer des Pokémon cachés et à développer sens de l'observation et concentration. Un contenu varié et immersif qui combine créativité, motricité fine et plaisir de jeu !