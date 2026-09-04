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L'Ours qui n'aimait pas l'automne

Cécile Elma Roger, Julia Fradin

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L'automne, c'est le temps des provisions. On s'affaire, dans la forêt... On fait les stocks de nourriture... On se prépare, surtout, à l'interminable sieste de l'hiver. Quelle horreur que cette saison, quand on est un ours dévoreur de livres et qu'on n'aime rien tant que bouquiner toute la journée en mangeant des gâteaux ! Grand Bobbie, cette année, est prêt à tout pour échapper à l'automne. Mais comment faire ? Lorsqu'on lui raconte l'histoire de Jeanine, une hérissonne qui habite désormais dans le jardin d'un humain, boit son petit bol de lait tous les matins et fait l'impasse sur l'hibernation, il décide de forcer le destin : lui aussi va se faire adopter ! Plein d'allant, il quitte la forêt, en quête du nouvel ami qui lui donnera le gîte. Mais lorsqu'il s'invite sans prévenir chez Lucien, l'accueil n'est pas à la hauteur de son espérance. Veut-on d'un ours dans son jardin quand on vit seul loin de tous et qu'on n'aime personne ? C'est sans compter la finesse et la poésie de Grand Bobbie qui, à force de patience et de gentillesse, pourrait bien gagner le coeur du misanthrope...

Par Cécile Elma Roger, Julia Fradin
Chez Seuil jeunesse

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Auteur

Cécile Elma Roger, Julia Fradin

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Albums 3 ans et +

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L'Ours qui n'aimait pas l'automne

Cécile Elma Roger, Julia Fradin

Paru le 04/09/2026

48 pages

Seuil jeunesse

16,90 €

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