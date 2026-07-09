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#Essais

Gouverner l’agriculture africaine

Gaël Bawa

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L'Afrique dispose d'un potentiel agricole considérable : elle concentre près de 60 % des terres arables non exploitées dans le monde, bénéficie d'une population jeune et d'un marché alimentaire en forte croissance. Pourtant, malgré ces atouts, le continent demeure fortement dépendant des importations et consacre chaque année plus de 50 milliards de dollars à son approvisionnement alimentaire. Pourquoi un tel paradoxe ? Au-delà des enjeux techniques, cet ouvrage montre que la question est aussi politique : elle tient à la manière dont l'agriculture est financée, organisée et gouvernée. En analysant le rôle des institutions internationales, des banques de développement et des partenaires bilatéraux, ce livre met en lumière les limites des modèles actuels, souvent fondés sur des logiques de projets fragmentés, peu propices à une transformation structurelle. L'ouvrage propose ainsi de déplacer le regard vers la gouvernance des financements et identifie des leviers pour construire une agriculture plus intégrée, durable et souveraine. "Gaël Bawa appartient à cette génération de profils hybrides qui comprennent à la fois les réalités du terrain, les contraintes institutionnelles et les dynamiques géopolitiques contemporaines". Sébastien Abis

Par Gaël Bawa
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Gaël Bawa

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit administratif général

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Gouverner l’agriculture africaine

Gaël Bawa

Paru le 09/07/2026

162 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

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