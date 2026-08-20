Little Book of Maison Margiela

Audacieuse, énigmatique, radicale, Maison Margiela s'impose comme une maison pionnière qui place le design au-dessus du branding. En bousculant les codes de la mode, en déconstruisant les vêtements traditionnels et en expérimentant des matières inattendues, Margiela a tracé une voie unique entre storytelling de défilé et influence streetwear. De la mythique chaussure Tabi aux créations devenues virales sous l'ère haute couture de John Galliano, la maison est portée par des figures de la culture contemporaine telles que Zendaya, Ariana Grande, Bad Bunny ou encore Gwendoline Christie. Richement illustré et porté par la journaliste de mode Kristen Bateman, ce livre explore l'ascension de cette maison visionnaire, de sa fondation en 1988 par Martin Margiela jusqu'aux évolutions contemporaines de ses collections. Une plongée dans un univers conceptuel qui continue de redéfinir la mode contemporaine sous la direction artistique actuelle de Glenn Martens.