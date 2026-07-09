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Les étudiants africains en France

Mamadou Aliou Diallo

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Bénéficiaires de la démocratisation quantitative sélective orchestrée par Campus France, les étudiants guinéens quittent leur pays pour poursuivre des études supérieures en France dans l'espoir d'avoir un diplôme international pouvant déboucher sur une embauche au niveau national et international. Cet ouvrage cherche à étudier la présence de ces étudiants dans les différentes universités françaises, les démarches qu'ils mènent pour venir en France, leurs motivations, la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'études de leurs parents, le financement du voyage et des études, leurs conditions de vie et d'études, leurs intentions de retour une fois les études terminées en France... Les responsables politiques français, dans le cadre de l'Etat, définissent les critères d'immigration des étudiants africains sur le territoire : une façon de contrôler celle-ci. Cette dernière est donc une pensée de l'Etat, le seul acteur légalement institué pour monopoliser la question de l'immigration. Au cours du temps, selon les contextes, les politiques se sont axées sur la construction, la déconstruction et la reconstruction de modèles d'accueil de ces étudiants pour mieux orienter l'immigration sur le territoire français. Les étudiants, quant à eux, cherchent à atteindre leurs objectifs, s'adaptent au système universitaire et valident leurs semestres en ne transgressant pas les textes juridiques de l'Etat. La dualité des objectifs (ceux de l'Etat, ceux des étudiants) va dans le sens d'une migration pour les études en France. Elle vient rappeler la relation d'interdépendance entre les différents acteurs engagés dans ce processus.

Par Mamadou Aliou Diallo
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mamadou Aliou Diallo

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sociologie

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Les étudiants africains en France

Mamadou Aliou Diallo

Paru le 09/07/2026

362 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

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