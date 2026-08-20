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#Roman francophone

Partout là où je suis

Jennifer Schneider

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Un roman poignant et plein d'esprit qui célèbre l'amour sous toutes ses formes : celui qui reste, celui qui transforme et celui qu'on n'attendait plus. Depuis leur rencontre à l'adolescence sur les planches usées de la promenade de Coney Island, Ellie et Jack c'était " à la vie, à la mort " : un amour immense, une vie construite à deux, des rêves à n'en plus finir... Comment continuer à vivre, rire, aimer... quand soudain manque l'essentiel ? Entre souvenirs incandescents et rencontres inattendues, Ellie vacille, résiste, s'accroche. A un chat envahissant. A des vinyles chargés d'émotion. A une soeur prête à tout pour la sauver. Et à un vieil homme étrange qui pourrait bien l'aider à retrouver le chemin de la vie... Car parfois, même brisé, le coeur finit par battre à nouveau.

Par Jennifer Schneider
Chez L'Archipel

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Auteur

Jennifer Schneider

Editeur

L'Archipel

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Partout là où je suis

Jennifer Schneider

Paru le 20/08/2026

424 pages

L'Archipel

20,00 €

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