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#Essais

Droit social sénégalais

Ousmane Gakou

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C'est un ouvrage qui semble combler un besoin réel pour les DRH, les juristes d'entreprise et les salariés au Sénégal. En mettant l'accent sur les modèles de lettres et la jurisprudence, Ousmane GAKOU transforme la théorie du Code du Travail en un véritable outil de gestion des risques liés à la rupture du contrat de travail sous l'angle de la sécurité juridique et financière. La force de ce guide réside visiblement dans son approche pragmatique : - Une analyse rigoureuse du Code du Travail sénégalais. - Des références jurisprudentielles pour anticiper les décisions des tribunaux. - Des outils prêts à l'emploi : modèles de courriers et cas pratiques. Plus qu'un livre, cet ouvrage est le partenaire quotidien des praticiens soucieux d'allier conformité légale et efficacité managériale.

Par Ousmane Gakou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Ousmane Gakou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Contrats de travail

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Droit social sénégalais

Ousmane Gakou

Paru le 09/07/2026

102 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336614151
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