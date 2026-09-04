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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Rome et le Vatican 1/15.000 (carte poche format laminée - plan de ville)

Xxx

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Majestueuses basiliques, lieux de tournage de productions hollywoodiennes, fontaines rafraîchissantes, oeuvres d'art mondialement célèbres... On pourrait énumérer encore longtemps les attractions de Rome. Ce plan de poche laminé recto-verso facile à plier des quartiers centraux de la capitale italienne, intéressants d'un point de vue touristique, aide à découvrir ses trésors. La carte contient : - de riches informations touristiques : monuments, ruines antiques, musées, hôtels, auberges de jeunesse et autres points de repère importants ; - les lignes et stations de métro et du train suburbain, les lignes et arrêts de tramway ; - le relief ombré montrant la diversité de la topographie de la Ville éternelle ; - un plan plus détaillé du centre historique de Rome à l'échelle 1 : 10 000 (1 cm - 100 m) ; - un répertoire des rues.

Par Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Plans de villes Monde

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Rome et le Vatican 1/15.000 (carte poche format laminée - plan de ville)

Xxx

Paru le 04/09/2026

2 pages

Express Map

5,90 €

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