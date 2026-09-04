Rome et le Vatican 1/15.000 (carte poche format laminée - plan de ville)

Majestueuses basiliques, lieux de tournage de productions hollywoodiennes, fontaines rafraîchissantes, oeuvres d'art mondialement célèbres... On pourrait énumérer encore longtemps les attractions de Rome. Ce plan de poche laminé recto-verso facile à plier des quartiers centraux de la capitale italienne, intéressants d'un point de vue touristique, aide à découvrir ses trésors. La carte contient : - de riches informations touristiques : monuments, ruines antiques, musées, hôtels, auberges de jeunesse et autres points de repère importants ; - les lignes et stations de métro et du train suburbain, les lignes et arrêts de tramway ; - le relief ombré montrant la diversité de la topographie de la Ville éternelle ; - un plan plus détaillé du centre historique de Rome à l'échelle 1 : 10 000 (1 cm - 100 m) ; - un répertoire des rues.