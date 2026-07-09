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#Essais

La voix du coeur, de l'esprit et du destin

Mouloukou Souleymane Touré

ActuaLitté
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Entre glace et brûlures, ce recueil est une traversée des émotions humaines, un miroir tendu à nos fragilités, nos rêves et nos combats. Chaque texte agit comme une confidence, une blessure mise à nu ou un pansement posé sur l'âme. A travers cinquante analyses sensibles et profondes, l'auteur explore deux grands horizons de notre existence. Dans Sentiments, société & conscience, il sonde les élans du coeur et les fractures du monde : l'amour, le mariage, l'amitié, la femme, l'enfant, mais aussi la culpabilité, la peur du pouvoir, les désillusions sociales et l'échec des révolutions. Des thèmes universels qui interrogent notre humanité et éveillent la conscience collective. Avec Engagement, spiritualité & choix, la réflexion s'élargit aux grandes questions de sens et de destinée. Entre tradition et pouvoir, quête du bonheur, liberté d'expression, foi, révolte et responsabilité individuelle, ces textes invitent chacun à regarder en lui-même et à interroger sa place dans le monde. Intime et universel, personnel et politique, visible et spirituel, ce livre est une parole libre qui ose dire les douleurs, les espoirs et les contradictions de notre temps.

Par Mouloukou Souleymane Touré
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Mouloukou Souleymane Touré

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ouvrages généraux

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La voix du coeur, de l'esprit et du destin

Mouloukou Souleymane Touré

Paru le 09/07/2026

150 pages

Editions L'Harmattan

17,00 €

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Scannez le code barre 9782336597249
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