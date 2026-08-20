Le guide des (futurs) parents LGBT+

Un compagnon de route pratique et bienveillant pour toutes les familles, ou futures familles, LGBT+ ! "Ce guide ne promet pas une route sans obstacle. Il promet mieux : une route où l'on comprend ce qui arrive, où l'on se sent légitime, où l'on n'avance pas à l'aveugle". Baptiste Beaulieu, médecin généraliste et écrivain Devenir parent est une aventure faite de joie, de doutes, de questions et de découvertes. Pour les familles LGBT+, à ces interrogations universelles s'ajoutent des parcours, des démarches et des choix singuliers. - Quel est le cadre légal ? - Par où commencer concrètement ? - Comment raconter son histoire à son enfant ? - Faut-il parler de sa situation familiale à la crèche ou à l'école ? - Où trouver du soutien, des ressources et d'autres familles qui partagent des expériences similaires ? - Comment vivre cette visibilité dans le quotidien, au travail, en voyage ? PMA, GPA, adoption, parentalité trans, coparentalité, parentalité solo... quel que soit votre projet ou votre situation, vous trouverez des réponses à vos questions dans ce guide pratique, inclusif et bienveillant.