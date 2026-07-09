Un passé inachevé

Skopje, le 15 mai 2015. Au coeur des Balkans, dans la capitale macédonienne en proie à un conflit entre le pouvoir conservateur et l'opposition social-démocrate, Igor Rosanovski, promoteur immobilier, est retrouvé à l'aube, gisant devant la statue de Tito, terrassé par l'alcool et les stupéfiants. Meurtre en gestation, illusions perdues, pressentiment d'une fin imminente et fantômes d'un grand amour de jeunesse s'entremêlent dans une équation insoluble, au fil d'une suite d'événements tragiques qui s'achève sur le brancard d'une ambulance. Quand et comment tout a-t-il basculé ? Ce roman plonge au plus profond de l'âme d'un homme, où s'entrelacent besoin d'amour et violence, comme les séquelles d'une même blessure. D'un mirage à l'autre, d'un système communiste à une démocratie fragile, de la désinvolture à la radicalisation, des fêtes frivoles à la volonté de destruction, la dérive d'Igor est erratique dans une spirale infernale où les frontières entre le bien et le mal finissent par se brouiller. Skopje, ville ressuscitée de ses ruines. Ici, le passé n'est pas terminé, le présent peine à s'imposer, et l'avenir... est déjà perdu. Depuis longtemps.